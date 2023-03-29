Польша установит систему электронного заграждения на границе с РФ

29 марта, 10:42
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Польша усиливает границу с Калининградской областью РФ (Фото:Stanisław Żaryn/Twitter)

Польша усиливает границу с Калининградской областью РФ (Фото:Stanisław Żaryn/Twitter)

Польша установит электронное заграждение на границе с Калининградской областью России, это будет система камер и датчиков движения.

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши, пишет Польское радио.

Подготовительные работы начнутся уже на текущей неделе, компания-подрядчик начнет завозить на строительную площадку необходимые для монтажа материалы.

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Отмечается, что система камер и датчиков движения будет охранять 199 километров границы. Их радиус действия будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где уже несколько лет граница охраняется электронными средствами.

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В ноябре прошлого года стало известно, что Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ из-за угрозы наплыва мигрантов. Решение было принято из-за того, что Россия увеличила количество авиарейсов с Ближнего Востока и Северной Африки в Калининград.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Польша Граница Калининградская область

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