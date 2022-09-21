Польша укрепит восточную границу ударными вертолетами и боевыми танками

21 сентября, 00:18
Поделиться:
Польша укрепит восточную границу боевыми танками и ударными вертолетами США (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowe/Twitter)

Польша укрепит восточную границу боевыми танками и ударными вертолетами США (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowe/Twitter)

Польша оснастит 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную на востоке страны, американскими боевыми танками Abrams и ударными вертолетами Apache.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на полигоне во время учений Bear-22 с участием войск США и Британии.

Он подчеркнул, что после усиления Железная дивизия будет «настоящим жестким барьером, который противник не сможет преодолеть». По словам Блащака, Варшава тратит «рекордные суммы» на оборону, а эта дивизия должна сделать атаку на Польшу невозможной.

Видео дня

Читайте также:

«Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее, мы отпугнем агрессора, сделаем Польшу безопасной», — подчеркнул министр.

https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1572181320851427332?s=20&t=VcHWuk64v2G_0TWOLEgihw

Ранее Польша предложила странам Европы покупать САУ Krab для Вооруженных сил Украины. Также Варшава заключила соглашение с Южной Кореей о закупке почти 400 единиц техники — 180 танков и 212 гаубиц.

https://www.youtube.com/embed/csh-GeIq8js
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Польша Танки Оборона Вертолеты

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X