Польша укрепит восточную границу ударными вертолетами и боевыми танками 21 сентября, 00:18 Польша укрепит восточную границу боевыми танками и ударными вертолетами США (Фото:Ministerstwo Obrony Narodowe/Twitter)

Польша оснастит 18-ю механизированную дивизию, дислоцированную на востоке страны, американскими боевыми танками Abrams и ударными вертолетами Apache.



Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, выступая на полигоне во время учений Bear-22 с участием войск США и Британии.

Он подчеркнул, что после усиления Железная дивизия будет «настоящим жестким барьером, который противник не сможет преодолеть». По словам Блащака, Варшава тратит «рекордные суммы» на оборону, а эта дивизия должна сделать атаку на Польшу невозможной.

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«Несмотря на то, что правители Кремля решили воссоздать империю зла, благодаря тому, что польское войско с каждым годом становится все сильнее, мы отпугнем агрессора, сделаем Польшу безопасной», — подчеркнул министр.



Ранее Польша предложила странам Европы покупать САУ Krab для Вооруженных сил Украины. Также Варшава заключила соглашение с Южной Кореей о закупке почти 400 единиц техники — 180 танков и 212 гаубиц.



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