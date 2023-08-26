Конвейер с востока. Как украинцы стали драйвером экономики Польши 26 августа, 07:20 NV Премиум ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭКОНОМИКИ: Сейчас в Польше только официально трудоустроены 739 тыс. украинцев (Фото:Artur Widak / NurPhoto via Reuters)

Между польским экономическим чудом и украинскими заробитчанами есть прямая связь, которую только усилили беженцы с детьми и потребностью в трудоустройстве.

43-летняя Елена Щербановская из Киева уехала в Польшу в марте прошлого года вместе с тремя несовершеннолетними детьми. По специальности экономист, она до большой войны работала финансовым контролером в группе компаний Верес. А сейчас устроилась в бухгалтерское бюро в городе Новый Тарг на юге Польши, недалеко от курортного Закопане. «Сначала была оформлена на стажировку от „ужонда“ труда [Powiatowy Urząd Pracy — отдел, который регистрирует и трудоустраивает безработных], потом, когда прошла стажировку, оформили на umowa o pracę [официальный трудовой договор]», — рассказывает Щербановская.

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Ее зарплата равна официальной минимальной — 2.783 злотых, или примерно 25,5 тыс. грн. Но этих денег и пособия на ребенка (500 злотых, или 4,5 тыс. грн) не хватает. «Нужно платить за жилье, за интернат старшего сына, за детсад меньшего, питание, лекарства, проезд, а в придачу коммунальные платежи в Киеве. Расходы большие», — резюмирует киевлянка. Но, говорит, с приобретением опыта и улучшением знания польского языка заработки будут увеличиваться. Поэтому она работает не только на настоящее, но и на будущее.

И таких работников в Польше сейчас вволю: нынче, по разным оценкам, там находятся 2 млн украинцев. Большинство из них тем или иным образом работают, поэтому помогают растущей местной экономике увеличивать обороты.

Украинцы и до полномасштабного вторжения России ощутимо усиливали ресурс рабочей силы на здешнем рынке труда. До большой войны в Польше имели работу почти 1,5 млн граждан Украины — от сезонных работников до постоянных, отмечает Анджей Коркус, председатель правления компании EWL Group. «По данным Национального банка Польши, вклад миграции из Украины в рост ВВП Польши в 2014—2018 годах составил аж 11%!» — добавляет он.