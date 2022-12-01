В Минобороне Польши заявили, что убедили Германию в необходимости передать ЗРК Patriot Украине

1 декабря, 06:46
Поделиться:
ЗРК Patriot (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что еще раз убедил свою германскую коллегу Кристин Ламбрехт в необходимости передать ЗРК Patriot Украине.

"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убедил Минобороны Германии, что размещение ЗРК Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины. Кристин Ламбрехт заявила, что представит это предложение в правительстве. Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", - заявил министр.

Видео дня

https://twitter.com/mblaszczak/status/1598002269081014273
Читайте также:

Кулеба рассказал о результатах саммита НАТО для Украины (Фото:Stoyan Nenov/Pool/Reuters) Кулеба об итогах саммита НАТО: Украина получит артиллерию и бронетехнику, решения по системам ПВО Patriot пока нет

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

https://www.youtube.com/embed/HoE76qYlBnc
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Германия Вооружение Поставки оружия Война в Украине ЗРК Patriot Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X