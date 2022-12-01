В Минобороне Польши заявили, что убедили Германию в необходимости передать ЗРК Patriot Украине 1 декабря, 06:46 ЗРК Patriot (Фото:DEFENSEEXPRESS/Twitter)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что еще раз убедил свою германскую коллегу Кристин Ламбрехт в необходимости передать ЗРК Patriot Украине.



"В ходе сегодняшнего разговора я еще раз убедил Минобороны Германии, что размещение ЗРК Patriot в Украине повысит безопасность Польши и Украины. Кристин Ламбрехт заявила, что представит это предложение в правительстве. Я надеюсь на одобрение. Я заявил о поддержке во время возможных переговоров на форуме НАТО", - заявил министр.

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Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.