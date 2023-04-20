Польша строит свою ПВО/ПРО, учитывая опыт Украины — Блащак 20 апреля, 17:33 Мариуш Блащак (Фото:Andrew Parsons/Kensington Palace/Handout via REUTERS)

Польша строит свою многослойную систему ПВО/ПРО, учитывая опыт Украины.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает PAP.

Он посетил в Радоме место проведения учений системы ПВО/ПРО на территории аэропорта Варшава-Радом.

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«В построении польской ПВО важную роль играет опыт войны в Украине. У нас также есть ПЗРК Piorun, а значит системы ПВО/ПРО очень короткого радиуса действия. Кроме того, мы интегрируем систему противодействия дронам. Нашей целью является формирование отдельных слоев (системы ПВО/ПРО) и интегрировать их таким образом, чтобы они являлись единой системой», — подчеркнул Блащак.

Министр подчеркнул, что Польша отошла от постсоветской системы организации, где ПВО/ПРО отвечали подразделения как в воздушных, так и в сухопутных силах. Он добавил, что идет процесс отказа от старой постсоветской техники, на вооружении появляются американские ЗРК Patriot, британские CAMM, а также польские ПЗРК Piorun и антидроновые системы.