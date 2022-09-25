В Польше создадут новую группировку терробороны для защиты госграницы

25 сентября, 08:01
Поделиться:
Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В составе войск терробороны Польши будет создана новая группировка — Компонент обороны границы (KOP). Уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах.

Решение об утверждении концепции сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Укринформ.

Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года.

Видео дня

« Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы», — подчеркнул Блащак.

Он сообщил, что уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах - Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы РП по защите границы страны.

Читайте также:
Подоляк назвал прямой угрозой Польше и странам Балтии желание России мобилизовать миллион человек

Войска территориальной обороны Польши создана в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Польша Беларусь Война в Украине Россия-Польша Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X