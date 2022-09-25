В Польше создадут новую группировку терробороны для защиты госграницы 25 сентября, 08:01 Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

В составе войск терробороны Польши будет создана новая группировка — Компонент обороны границы (KOP). Уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах.

Решение об утверждении концепции сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает Укринформ.



Польский министр подчеркнул, что в Украине идет война, а Польша ранее столкнулась с гибридной агрессией со стороны Беларуси, апогей которой имел место осенью прошлого года.

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« Учитывая, что на нас снова могут напасть с большей силой, я решил принять концепцию создания в составе войск территориальной обороны Компонента обороны границы», — подчеркнул Блащак.

Он сообщил, что уже сейчас речь идет о 10 военных батальонах в четырех пограничных воеводствах - Подлясском, Варминско-Мазурском, Люблинском и Подкарпатском. Задачей этих подразделений будет поддержка Пограничной службы РП по защите границы страны.

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Войска территориальной обороны Польши создана в составе ВС Польши в 2017 году. В их состав входят 18 бригад и более 34 тыс. военнослужащих

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