Предотвращение угрозы. В Польше создадут новую воинскую часть возле границы с Беларусью 23 июля, 22:40 Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Беларусью будет развернута новая военная часть уже до конца этого года. (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна создаст новую воинскую часть, которая разместится в польском Августове возле границы с Беларусью.

Об этом сообщает Polskie Radio.

По его словам, новым подразделением станет саперный батальон, который войдет в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, которая, в свою очередь, входит в состав 16-й Поморской механизированной дивизии.

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Как говорится в тексте медиа, основной задачей нового саперного батальона станет «укрепление восточной стены и обеспечение так называемого Сувальского перешейка из-за географических условий, рельефа местности и стратегического расположения путей сообщения».

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.

В тот же день министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна перебросила часть своих войск к восточной границе на фоне прибытия в Беларусь наемников ЧВК Вагнера.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна поддержит Польшу в случае атаки ЧВК Вагнера из Беларуси.