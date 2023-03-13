Ответ на российскую угрозу. Польша строит крупнейшую сухопутную армию в Европе: какой она будет 13 марта, 14:10 Американская система ПРО Patriot в варшавском аэропорту, на заднем плане — высотки Варшавы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel/File Photo)

Польша проводит сам масштабное перевооружение за последние 50 лет в ответ на рост угрозы со стороны России. После этого ее сухопутная армия может стать самой большой в Европе.

Об этом пишет в своем материале британская The Telegraph. Если планы Польши будут успешно реализованы, ее танковый парк превысит британский, а численность армии удвоится до 300 000 — что сделало бы Польшу крупнейшей военной силой Европы с точки зрения количества живой силы в странах к западу от Украины (т.е. без учета ВСУ — прим. ред.).

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Издание напоминает, что в текущем году Польша потратит на оборону 4% своего ВВП, что вдвое превышает требования НАТО и ставит ее на первое место в Альянсе в пересчете расходов по обороне на душу населения.

Некоторые из контрактов о поставках нового вооружения, заключенных официальной Варшавой, были оформлены еще до полномасштабного вторжения России в Украину — когда Польша, уже осознавая российскую угрозу, начала обновлять свои вооруженные силы, обремененные значительным количеством старой техники советских времен, напоминает The Telegraph.

Однако новое вторжение Путина ускорило этот процесс и подстегнуло Польшу подписать ряд новых контрактов. «Преступное нападение на Украину, совершенное Российской Федерацией, и непредсказуемая природа [действий] Путина означают, что нам нужно еще больше ускорить модернизацию оборудования, — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак местному оборонному порталу Defence24. — Для Польши крайне важно как можно скорее повысить уровень безопасности. Мы можем сделать это только создав сильную армию. Достаточно сильную, чтобы удержать любого потенциального агрессора от решения атаковать».

Оборонные амбиции Польши The Telegraph показала в инфографике, где отражена вся новая техника, которую скоро надеется получить польская армия.

Инфографика: Telegraph

Среди такого вооружения:



заказ на 1000 основных боевых танков K2 из Южной Кореи и 250 новых новейших танков M1A2 SEPv3 Abram из США — это должно превратить Польшу в обладателя крупнейшей танковой силы в Европе, которая превзойдет британский танковый парк в 227 машин;

усиление артиллерии за счет 600 самоходных гаубиц K9A1 ( Южная Корея), 18 пусковых установок HIMARS с 9000 ракетами ( США) и 288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи;



Южная Корея), 18 пусковых установок HIMARS с 9000 ракетами США) и 288 систем MRL K239 Chunmoo из Южной Кореи; более 1000 боевых машин пехоты Барсук польского производства будут готовы доставлять польские войска на поле боя,

польского производства будут готовы доставлять польские войска на поле боя, воздушное прикрытие Польша надеется возложить на 96 вертолетов AH-64E Apache, закупленных в США, и 48 боевых самолетов FA-50, которые сейчас заказывают в Южной Корее.



«Мы очень быстро меняем наше оборудование, — цитирует издание Марека Адамяка, капитана 11-го артиллерийского полка Польши. — Это действительно революция, а не эволюция».

Также Польша ведет переговоры о строительстве мощного завода по производству оружияв сотрудничестве с Великобританией — частично для помощи в производстве и ремонте оборудования и оружия, предназначенных для Украины.

Крупнейшим большим вызовом для таких амбициозных планов может стать цена перевооружения для польской экономики. Годами Польше удавалось сохранить экономический рост: даже в этом году, согласно прогнозам, ее ВВП вырастет, несмотря на экономические последствия войны в Украине. Однако уровень расходов, планируемый на модернизацию армии, не лишен рисков.

Польша планирует потратить примерно 90 млрд евро до 2035 года на вооружение, тогда как оборонный бюджет этого года составляет рекордные 97 млрд злотых (около 19 млрд евро). Однако польская газета Dziennik Gazeta Prawna подсчитала, что фактическая цена перевооружения к 2023 году может вырасти до 26,7 млрд. евро с учетом внебюджетных средств.



Магдалена Якубовская, эксперт по вопросам обороны и вице-президент аналитического фонда Res Publica-Visegrad Insight выражает опасение, что такие расходы могут истощить бюджет. «Общественность может не знать, что некоторые гражданские проекты вполне могут быть сокращены. У нас был стабильный экономический рост за последние несколько лет, но сейчас мы близки к рецессии. Если мы не подпитаем экономику за счет денег ЕС (из фонда восстановления после пандемии), которых мы до сих пор не получили, ситуация может стать критической», — считает Якубовская.

Еврокомиссия отказала Польше в доступе к примерно 32 миллиардам евро в виде грантов и дешевых займов из «постпандемического» Фонда ЕС из-за спора о верховенстве права в Польше. Впрочем, Конгресс США одобрил $288,6 млн военного финансирования для «сдерживания и защиты» от растущей угрозы со стороны России, которые должны помочь Польше. Хотя оборонный бюджет страны тяготит также инфляция (около 17%) и замедление экономического роста.

С другой стороны, объясняет Якубовская, пока что поляки готовы взять на себя финансовое бремя. «Когда война, возможно, не за горами, поляки осознают, что нужно жертвовать, чтобы заботиться о национальных интересах. Если люди боятся войны, значит они это понимают», — добавляет эксперт.

К тому же, в Польше, несмотря на острое политическое противостояние, остается неизменной межпартийная поддержка военных расходов. Осознавая угрозу со стороны России, даже оппозиционные партии в большинстве своем признают необходимость тратить средства на модернизацию армии во избежание судьбы Украины.

Осенью 2023 года в Польше состоятся выборы, поэтому оборона — а также вопрос о том, кто лучше способен защитить страну — несомненно, станет одной из главных тем кампании. «Я много раз говорил, что лучше быть в долгах и даже пойти на сокращение бюджета в других сферах, чем быть оккупированным, — замечал ранее Ярослав Качиньский, лидер партии Право и справедливость, один из самых влиятельных политиков страны. — Тот, кто видит, что происходит в Украине, не должен сомневаться в этом».