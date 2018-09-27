Польша сделала шаг к размещению военной базы США на своей территории

Группа обсудит детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США, сказал Блащак

Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о создании польско-американской рабочей группы по вопросам размещения постоянной базы США на территории страны.

По его словам, сейчас данная группа обсуждает детали потенциального размещения на польской территории базы войск США, сообщает Радио Польша.

"Первая встреча ее представителей состоялась две недели назад. Мы открыты по отношению друг к другу. Дискуссия продолжается", - сказал Блащак.

Он также добавил, что в Польше существует большое количество мест, где могла бы размещаться военная база США.

Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша располагает достаточными средствами, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

"Я улыбался, когда разговаривал с президентом, и сказал ему, что хотел бы видеть у нас постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп. Твердо убежден, что это возможно", - отметил польский президент.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

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