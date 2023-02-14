В Польше разочарованы, что новые санкции ЕС не будут включать ограничения по Росатому 14 февраля, 01:05 Новые санкции ЕС не затронут Росатом (Фото:Immanue57510117/Twitter)

Посол Польши в ЕС Анджей Садось заявил, что его страна разочарована первоначальным предложением о новых санкциях против России.



Об этом сообщает RMF FM.



Властям Польши не понравилось, что новые санкции не будут включать российскую корпорацию Росатом, санкции за принудительное усыновление украинских детей, а также исключение Газпрома из системы UER, выдающей сертификаты на низкие выбросы CO2.

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Также, предварительно, в новом пакете отсутствует запрет на импорт российских алмазов, который ранее активно предлагала ввести Бельгия.

В то же время, Еврокомиссия предложила санкции против четырех российских банков, запрет на импорт российского каучука и экспорт электронных компонентов, которые Россия использует в производстве оружия.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза работают над десятым пакетом санкций против России, которые начнут действовать к годовщине российского вторжения — 24 февраля.

Отмечается, что часть стран ЕС требует ускорить процесс и ограничить сотрудничество с РФ в сфере ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с Беларусью, помогающей кремлю в войне.

В то же время есть страны, чьи представители не спешат и не готовы говорить, какие новые ограничения могут быть применены.