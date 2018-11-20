Польша приняла окончательное решение по строительству "форта Трампа"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вопрос о строительстве постоянной американской базы, которую уже назвали "фортом Трампа", уже решен.
"Это польско-американская инициатива. "Форт Трампа" будет построен, в этом нет сомнений, поэтому мы не говорим об этом как "или", а только "как", - сказал он в эфире Польского радио.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.
Варшава и Вашингтон создали совместную рабочую группу по вопросам размещения постоянной базы США на территории Польши.
В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.
Журнал НВ
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