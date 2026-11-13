С перевесом в один голос. Польша впервые за 60 лет вытеснила Россию из контрольного органа ООН

Россия потеряла место в органе ООН, которое занимала на протяжении 60 лет (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Польша одержала победу над Россией на выборах в Объединенную инспекционную группу ООН (JIU). Таким образом, впервые за 60 лет место, отведенное для представителей Восточной Европы в этом органе, не достанется представителю СССР или РФ. Кандидатуру Польши поддержали 95 государств.

Об этом 12 ноября сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр в социальной сети X.

Он назвал результат голосования историческим, поскольку на протяжении шести десятилетий одно из двух мест, отведенных Восточной Европе в Объединенной инспекционной группе ООН, неизменно занимали представители Советского Союза или России.

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В МИД Польши поблагодарили страны, поддержавшие кандидатуру Варшавы, и заявили, что рассматривают эту победу как обязательство способствовать повышению эффективности и прозрачности работы ООН. В ходе голосования страна с перевесом в один голос опередила Россию.

Польшу в JIU будет представлять Якуб Хмелевский.

Объединенная инспекционная группа ООН (Joint Inspection Unit) — это независимый орган внешнего надзора в системе Организации Объединенных Наций. Она проводит оценку, проверки и анализ деятельности структур ООН с целью повышения эффективности их работы и использования ресурсов.