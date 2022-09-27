Польша призвала выгнать РФ из МАГАТЭ 27 сентября, 03:35 Польша предлагает исключить РФ из МАГАТЭ (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва призвала исключить Россию из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).



«В то время, когда мы здесь сидим, территории Украины оккупированы российскими войсками. Мы требуем дерусификации оккупированных территорий и демилитаризации. До тех пор Россия должна быть приостановлена в качестве члена МАГАТЭ. Если они не соответствуют этим условиям, они должны быть исключены из организации», — заявила министр.

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Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



В августе оккупанты неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС. В Энергоатоме сообщали, что Россия готовится отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины. 25 августа российские оккупанты спровоцировали первое в истории ЗАЭС временное отключение от энергосети. Последний раз Запорожская АЭС прекращала работу 11 сентября из-за очередных российских обстрелов, которые повредили все линии связи.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



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Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.

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