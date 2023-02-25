Шесть обязательных условий. Польша пошла на компромисс по десятому пакету санкций против РФ — СМИ 25 февраля, 11:46 Флаг Республики Польша (Фото:Karolina Grabowska / Pixabay)

Страны ЕС успели согласовать десятый пакет санкций в годовщину нападения РФ на Украину. Польша при обсуждении списка ограничений согласилась на компромисс, состоящий из шести пунктов.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, постоянные представители стран ЕС долго обсуждали новый пакет санкций против России. В частности, дискуссии вызвали вопросы импорта синтетического каучука. Польша настаивала на более жестких ограничениях, но одна из стран отказывалась от предложенного механизма ежемесячного понижения лимита.

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В конце концов Польша согласилась на компромисс, предусматривающий выполнение шести обязательных условий.

Санкции против ответственных за незаконную депортацию украинских детей в РФ Санкции против импорта российских алмазов

Последующая работа по ограничительным мерам против ядерного сектора России Запуск процесса по штрафным мерам против 150 российских пропагандистов в соответствии с предложенным Варшавой списком Активизация работы над санкциями против Беларуси Санкции против импорта синтетического каучука.

Что касается последнего пункта, то Еврокомиссия должна представить в ближайшие дни специальный механизм контроля уровня диверсификации закупок этого материала, предусматривающий ежеквартальные проверки.

Как добавляет издание, ссылаясь на представительство Швеции в ЕС, вечером 24 февраля страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций.

Штрафные меры предусматривают более строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения, ограничения против лиц и учреждений, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и поставляют дроны армии РФ, а также меры против российской дезинформации.

Также в список санкций войдут 120 физических и юридических лиц, среди которых — три российских банка.