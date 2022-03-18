Польша пообещала помочь украинцам обменять наличные гривны

18 марта, 06:20
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Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

Беженцы в Польше (Фото:Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

Со следующей недели украинцы смогут обменять наличные гривны на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши — PKO Bank Polski.

Об этом в четверг, 17 марта, сообщает Reuters со ссылкой на заявление польского Нацбанка.

Программа начнет действовать с «середины следующей недели», однако точная дата не называется. Как отмечает Reuters, в последнее время почти все пункты обмена в Польше отказывались принимать украинские деньги из-за большого наплыва беженцев и переизбытка наличных гривен.

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В заявление Нацбанка указывается, что гривны будут принимать во всех отделениях PKO Bank Polski. Однако речь идет пока только о купюрах номиналом 100, 200, 500 и 1,000 гривен. При этом один человек сможет обменять не более 10 тысяч гривен за раз.

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Польша приняла наибольшее количество беженцев из Украины — почти 2 миллиона человек.

Reuters отмечает, что проблемы с обменом гривны существуют и в других странах Европы. Из-за этого многие беженцы вынуждены менять деньги на черном рынке по очень невыгодному курсу. Этой проблемой, пишет агентство, уже занимается европейский Центробанк, однако пока не принял никаких мер.

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Теги:   Польша Курс гривны Война России против Украины

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