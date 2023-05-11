Польша расследует причастность экс-канцлера Герхарда Шредера к подготовке российской войны против Украины 11 мая, 20:37 Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/Flickr.com)

Прокуратура Польши получила сообщение о вероятном совершении преступления бывшим германским канцлером Герхардом Шредером и ведет против него расследование.

Об этом сообщает RMF FM.

По данным следствия, Шредер мог использовать свое положение в российской энергетической сфере, чтобы давить на страны ЕС и Украину. Вместе с этим следователи выяснят, какую роль немецкий политик сыграл в подготовке вторжения России в Украину.

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В документах дела отмечают, что бывший канцлер Германии не удалился от Кремля после начала полномасштабной войны и продолжал быть на должностях в российских энергетических компаниях, пока Европарламент не пригрозил ему санкциями.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из совета директоров Роснефти. Европарламент угрожал ему санкциями.