Польша расследует причастность экс-канцлера Герхарда Шредера к подготовке российской войны против Украины

11 мая, 20:37
Поделиться:
Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/Flickr.com)

Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/Flickr.com)

Прокуратура Польши получила сообщение о вероятном совершении преступления бывшим германским канцлером Герхардом Шредером и ведет против него расследование.

Об этом сообщает RMF FM.

По данным следствия, Шредер мог использовать свое положение в российской энергетической сфере, чтобы давить на страны ЕС и Украину. Вместе с этим следователи выяснят, какую роль немецкий политик сыграл в подготовке вторжения России в Украину.

Видео дня

Читайте также:
«Так очевидно на зарплате у Путина». Немцам стыдно за Шредера — посол Германии

В документах дела отмечают, что бывший канцлер Германии не удалился от Кремля после начала полномасштабной войны и продолжал быть на должностях в российских энергетических компаниях, пока Европарламент не пригрозил ему санкциями.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из совета директоров Роснефти. Европарламент угрожал ему санкциями.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Польша Германия Герхард Шредер Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X