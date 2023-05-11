Польша расследует причастность экс-канцлера Герхарда Шредера к подготовке российской войны против Украины
Герхард Шредер (Фото:Dirk Vorderstraße/Flickr.com)
Прокуратура Польши получила сообщение о вероятном совершении преступления бывшим германским канцлером Герхардом Шредером и ведет против него расследование.
Об этом сообщает RMF FM.
По данным следствия, Шредер мог использовать свое положение в российской энергетической сфере, чтобы давить на страны ЕС и Украину. Вместе с этим следователи выяснят, какую роль немецкий политик сыграл в подготовке вторжения России в Украину.
В документах дела отмечают, что бывший канцлер Германии не удалился от Кремля после начала полномасштабной войны и продолжал быть на должностях в российских энергетических компаниях, пока Европарламент не пригрозил ему санкциями.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер ушел из совета директоров Роснефти. Европарламент угрожал ему санкциями.