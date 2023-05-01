Польша завершает строительство защитной стены на границе с Беларусью 1 мая, 18:41 Граница Польши и Беларуси (Фото:PAP)

Польша завершает строительство защитной стены на границе с Беларусью — уже построено 206 километров защитного барьера. Осталось достроить 150 метров.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на представительницу польской пограничной охраны Анну Михальскую.

«На границе с Беларусью введено в действие уже 206 км барьера, оснащенного видеокамерами и датчиками движения, осталось достроить только 150 м», — рассказала она.

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Строительство завершат летом, когда река Нарев вернется в свое русло и подтопления территории сойдут насмарку.

Защитная стена, состоящая из металлической сетки, должна оградить территорию Польши от проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси. До введения в систему камер сотрудники пограничной охраны в ночное время не могли назвать точное количество нарушителей в группах, пытавшихся попасть в Польшу. Теперь, благодаря системе мониторинга, численность людей в группе можно точно определить.

Польша начала строить стену на границе с Беларусью из-за наплыва большого количество мигрантов, спровоцированного политикой белорусского диктатора Александра Лукашенко.

