Рекордная сумма. Польша планирует вложить в модернизацию армии более 100 млрд евро к 2035 году 24 августа, 15:12 Мариуш Блащак (Фото:Piotr Drabik/www.flickr.com)

Польша к 2035 году планирует потратить на модернизацию армии 524 миллиарда злотых (110 миллиардов евро), заявил вице-премьер-министр и глава Министерства нацобороны Мариуш Блащак.

По его словам, Польша должна быть готова отпугнуть агрессора.

«Безопасность была и является приоритетом правительства PiS, поэтому мы выделяем самые большие деньги в истории на модернизацию польского войска. Я хочу, чтобы многолетняя халатность, в том числе демонтаж агрегатов, была ликвидирована», - сказал он в интервью RP.

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Блащак добавил, что важнейшим является постепенное повышение безопасности Польши и поляков.

«Мы должны еще больше ускорить модернизацию наших войск, ведь это единственный правильный ответ на варварское нападение России на Украину», — сказал он.

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