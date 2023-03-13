Укрепление обороны. В Польше призвали граждан учиться обращаться с оружием
Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Польша планирует укреплять свои вооруженные силы. Несмотря на то, что страна является членом НАТО, власти планируют создать сильную собственную армию из-за российской угрозы.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Polskie Radio.
«Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она обладала достаточной силой сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать», — заявил политик.
Моравецкий призвал всех граждан учиться обращаться с оружием — посещать полигоны и практиковаться в стрельбе.