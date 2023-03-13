Укрепление обороны. В Польше призвали граждан учиться обращаться с оружием

13 марта, 01:10
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Польша планирует укреплять свои вооруженные силы. Несмотря на то, что страна является членом НАТО, власти планируют создать сильную собственную армию из-за российской угрозы.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет Polskie Radio.

«Мы должны иметь настолько сильную армию, чтобы она обладала достаточной силой сдерживания, и ее никогда не нужно было использовать», — заявил политик.

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Моравецкий призвал всех граждан учиться обращаться с оружием — посещать полигоны и практиковаться в стрельбе.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Оборона Матеуш Моравецкий Россия-Польша

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