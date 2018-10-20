20 октября 2018, суббота

Польша планирует приобрести высокомобильных ракетную систему США - минобороны

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Польша станет второй восточноевропейская страной, которая приобрела HIMARS
militaryedge.org

Польша станет второй восточноевропейская страной, которая приобрела HIMARS

Польша предоставила США запрос на покупку высокомобильных артиллерийской ракетной системы M142 или HIMARS, сообщает оборонное издание Defensenews со ссылкой на объявление Министерства обороны Польши.

Польша планировала закупить системы производства компании Lockheed Martin еще с 2015 года, однако столкнулась с препятствиями в переговорах.

Отмечается, что страна еще в июле 2018 года заявила, что планирует ускорить закупку системы.

Польша станет второй после Румынии восточноевропейская страной, которая приобрела HIMARS.

Страны работают над укреплением противовоздушной обороны, чтобы сдерживать российскую агрессию в регионе, возникшей после незаконной аннексии Крыма Россией.

Государственный департамент США в ноябре 2017 года предоставил разрешения на возможную продажу 56 пусковых систем HIMARS на сумму 250 миллионов долларов.

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