Польша в течение недели планирует завершить возведение стены на границе с Беларусью 9 июля, 06:44 Общая стоимость проекта вместе с технической оснасткой составила около 400 млн долларов (Фото:twitter.com/Straz_Graniczna)

Польша намерена завершить строительство стены на границе с Беларусью до 15 июля этого года. Ее общая протяженность составляет почти 300 км.

Об этом сообщает Укринформ.



«Мы ожидаем завершения строительства 15 июля. Мы продлили контракты с субподрядчиками по объективным геологическим причинам, которые проявились при установке опор», — сообщил заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.

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Сообщается, что наибольшей проблемой при строительстве стены были подземные воды, которые образовывались в результате оттепелей и подтопления. Строителям осталось проложить 7 километров заграждения.

Общая стоимость проекта вместе с техническим оснащением составила около 400 млн долларов.

Накануне режим Александра Лукашенко угрожал ракетными ударами по Польше в ответ на возможные провокации стран Запада.

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