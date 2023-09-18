Министр обороны Польши опубликовал рассекреченные документы. Страна могла потерять почти половину территорий в случае вторжения РФ

18 сентября, 15:38
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Мариуш Блащак опубликовал оборонную стратегию Польши 2011 года, в ней говорилось о возможности отхода войск за Вислу в случае вторжения РФ (Фото:Mariusz Błaszczak/X)

Мариуш Блащак опубликовал оборонную стратегию Польши 2011 года, в ней говорилось о возможности отхода войск за Вислу в случае вторжения РФ (Фото:Mariusz Błaszczak/X)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак показал рассекреченные документы оборонной стратегии страны 2011 года, согласно которым тогдашнее правительство рассматривало сценарий отступления своих войск за Вислу в случаев вторжения России.

Тогда Польша могла бы лишиться 40% своих территорий.

Соответствующее заявление польского министра появилось на странице провластной партии Право и Справедливость в соцсети X (бывший Twitter).

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«План применения вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег Вислы. Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли быть польской Бучей», — отметил Блащак.

Он показал первые страницы документа. Они свидетельствуют о том, что в 2013 году с них был снят гриф «секретно», что может говорить о смене оборонной стратегии.

https://twitter.com/pisorgpl/status/1703310360621576362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1703310360621576362%7Ctwgr%5Eab2e73a94f2f92ddbd0e6bd8c0c9b3a76367ceda%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbabel.ua%2Fnews%2F98585-ministr-oboroni-polshchi-opublikuvav-oboronnu-strategiyu-za-2011-rik-krajina-planuvala-vidstup-za-vislu

Примечательно также, что заявление было сделано накануне парламентских выборов, где главным оппонентом нынешней власти является оппозиционная партия, во время каденции которой был принят документ оборонной стратегии.

В документе говорится, что силам НАТО в 2011 году было необходимо до двух недель для развертывания военного контингента на территории Польши и начала сопротивления российскому вторжению. Все это время польская армия должна была самостоятельно сдерживать противника.

Издание Милитарный отмечает, что необходимо оценивать время и контекст того, когда была принята эта оборонная стратегия.

Эксперты отмечают, что в 2011 году войска Польши находились в очень затруднительном положении и имели низкую боеспособность. Польские военные стратеги при планировании исходили из доступных им ресурсов.

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Польша поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ.

На фоне потенциальных угроз Варшава также начала уделять особое внимание подготовке и оснащению польской армии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Польша

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