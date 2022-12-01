«Они готовятся к нападению РФ». Как Польша на фоне войны в Украине перестраивает собственную армию — экс-посол в Варшаве 1 декабря, 14:31 Эксклюзив НВ Президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности, 16 ноября 2022 года (Фото:Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Андрей Дещица, экс-посол в Польше, рассказал в эфире Радио НВ, как Варшава на фоне российского вторжения в Украину полностью модернизирует и усиливает армию, а также готовится к возможной агрессии Москвы.

— Разберем заявление от министерства обороны Польши. Они говорят, что вероятность войны между НАТО и Россией очень высокая. Какова оценка этих вероятностей и что это должно давать для нашего понимания?

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— Во-первых, в Польше уже давно говорят о том, что война, начатая Россией против Украины, может перейти эти украинские границы и затронуть другие страны. На самом деле, если быть откровенными, оно так и происходит, потому что эти военные действия и последствия войны затронули практически все страны мира и мы это чувствуем. Кризис и энергетический, и продовольственный, миграционный, финансовый. Многие страны, которые помогают Украине, на самом деле это и есть в известной степени какое-то участие в этих военных действиях, прежде всего, военная поддержка Украины.

Но в Польше уже фактически изначально широкомасштабные российские действия в Украине заговорили о том, чтобы готовиться к возможной войне против РФ. Поэтому правительство Польши еще в марте, в апреле приняло соответствующие решения об укреплении обороноспособности страны. Изменен бюджет, усилена оборонная составляющая, проходят военные учения с разного рода военными подразделениями стран-членов НАТО, модернизация армии.

Происходит укрепление подразделений территориальной обороны, Польша фактически готовится к возможным военным действиям и возможному нападению России. Поэтому Польша активно поддерживает Украину, чтобы не дошло до такой эскалации. Но если Россия атакует Польшу, это означает, что и НАТО вынуждено будет соответственно отреагировать, поскольку атака на Польшу является атакой на страну-члена Альянса.

— Да, но у нас достаточно скептически относятся к возможностям НАТО как блока, по крайней мере, в украинском пространстве социальных сетей. <...> Насколько НАТО действительно готово включаться в защиту?

— Я думаю, что НАТО само собой проходит определенную эволюцию и эти заявления и оценки, которые делало НАТО в начале войны, еще полгода назад, они были достаточно общими и неконкретными. У меня создается впечатление, что и НАТО, и некоторые страны-члены НАТО до конца не верили в то, что Россия может начать столь широкомасштабную военную агрессию и так грубо вести себя в Украине. Но, тем не менее, НАТО меняет свои подходы к войне, все больше и четче мы видим это из высказываний генсекретаря НАТО, готового поддерживать Украину.

Это означает также, что если будет угроза странам-членам НАТО, в частности Польше, будет четкая и более твердая позиция относительно поддержки и защиты стран-членов НАТО. Я думаю, в этом не стоит сомневаться. Конечно, к сожалению, процесс принятия решений происходит в НАТО достаточно медленно, и я думаю, что НАТО сейчас должна задуматься о том, чтобы изменить свои процедуры принятия решений.

Потому что мы находимся в состоянии войны и если в нормальных условиях эти процедуры принимались в то время, когда можно было пофилософствовать, обдумать, подискутировать над принятием решений, то сейчас такого времени в НАТО нет, нужно принимать быстро радикальные и жесткие решения. И самое главное — не бояться принимать решения против России.

— Если возвращаться в положение дел в Польше, российская пропаганда постоянно использует нарративы, якобы Венгрия, Польша, другие наши западные соседи у себя вынашивают планы отхватить каких-то украинских земель. <...> Насколько это соответствует положению дел сейчас в польском обществе?

— Эту карту разыгрывали Россия и ее агенты в Польше несколько последних лет. Попытка поссорить Украину и Польшу, которая сейчас кажется понятной, потому что если бы между Украиной и Польшей не было такого стратегического партнерства, откровенности и близости в отношениях, как мы увидели в начале войны, то я думаю, что поддержка Украины была бы недостаточной, точно не такой как она была на самом деле.

Россия пыталась поссорить Украину и Польшу давно, используя для этого разные аргументы. Одни из них — это вопрос возвращения так называемых «кресов», восточных территорий Польши, обратно в Польшу, или вопросы исторической политики. И все время разыгрывалась карта Волыни, было достаточно серьезное напряжение в обществе и среди политиков.

И еще одно уничтожение этих мест памяти, которые мы наблюдали в 2017—2018 годах, просто разрушение украинских мест памяти в Польше и провокации с польскими местами памяти в Украине. К сожалению, этого России не удалось сделать, поссорить Украину и Польшу. И то, как Польша отреагировала и поддержала Украину в начале войны, является доказательством того, что наши отношения гораздо крепче, чем думают в Кремле.

Но очевидно, что одним из элементов ослабления прочности Украины является ослабление партнерства Украины с другими странами, прежде всего с Польшей. Поэтому я думаю, что российская пропаганда и российские спецслужбы начали эту кампанию по напряжению в отношениях между Украиной и Польшей. Здесь я, кстати, хочу сказать, что не только эти исторические аспекты могут быть использованы, но также и сегодня.

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Потому что в Польше очень много украинцев, по моему мнению, это около трех миллионов человек, я думаю, что значительная часть украинцев, конечно, и работают, и платят налоги в польский бюджет, и укрепляют экономику Польши. Но часть украинцев получает социальную помощь, на этом также могут сыграть российские агенты и Кремль, усиливая этот нарратив, что для чего Польша должна поддерживать, кормить украинцев, если и сама ситуация в Польше недостаточно благополучна: инфляция, высокие цены, энергетический кризис, цены на энергоносители достаточно высоки.

Почему мы должны содержать украинцев, а не прежде всего поляков? К сожалению для Кремля и хорошо для нас процент таких людей в обществе не превышает, возможно, 5−6. Очевидно, в каждом обществе есть недовольные миграцией, мне кажется, что в Польше около 10−15% людей, которые вообще не поддерживают разного рода поддержку мигрантов. И все равно это не такое большое количество людей, которое может влиять на общую картину.

— Были заявления от поляков, что они собираются построить прочную армию Европы, этот акцент, насколько эта ситуация win-win, когда поляки из-за трагедии Украины и их невероятной поддержки украинцам сами себя усиливают?

— Это верно, сейчас позиции Польши значительно укрепились и на международной арене, и в международных организациях. К сожалению, это результат войны России против Украины, и нужно отдать должное и польским политикам, что они использовали этот момент и представили, стали своеобразными наиболее известными экспертами от того, что происходит в Украине для остального мира, по крайней мере, для многих стран в Европе, это точно. И они стали нашими лоббистами снова, снова продвигая идею поддержки Украины.

Но, чтобы это сделать, нужно было быть смелым, некоторые страны просто наблюдали, как продвигаются российские войска в Украине, а некоторые страны, такие как Польша, приняли решение поддержать Украину буквально с первых дней войны. И мы видели это в виде поддержки наших граждан, которые бежали от войны, в это время это где-то более трех миллионов человек, пересекших польскую границу.

И для того чтобы их принять, нужно было принять соответствующие решения на государственном уровне, на уровне органов местного самоуправления, не говоря уже о том, какая была колоссальная, масштабная поддержка на уровне обычных поляков, на уровне гражданского общества. И это для остального мира был в известной степени пример, как поддерживать беженцев в очень сложных ситуациях.