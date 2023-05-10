Калининграда больше нет: в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города 10 мая, 10:57 Забор на границе с Россией возле Сувалкского коридора, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей, а также отделяет Калининградскую область и Беларусь. (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

В Польше официально советуют не использовать российское название города Калининград, а говорить о нем Крулевец (Królewiec). Рекомендация комиссии по стандартизации географических названий за пределами страны вступила в силу во вторник, 9 мая.

Во время заседания 12 апреля комиссия решила, что для города с российским названием Калининград рекомендуют только польское название Królewiec, а вместо Калининградской области — królewiecki oblast.

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Там объяснили, что при внесении изменений руководствовались тем, что город Калининград известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец, а нынешнее — «искусственное крещение, не связанное ни с городом, ни с областью».

«Факт присвоения большому городу возле польских границ имени Михаила Калинина, преступника, который несет ответственность, среди прочего, за принятие решения о массовом убийстве поляков (Катынский расстрел), носит в Польше эмоциональный, негативный характер», — говорится в заявлении комиссии.

В Польше подчеркнули: полномасштабная война РФ против Украины и навязывание «русского мира» заставила иначе взглянуть на вопрос «навязанных названий», которые, кроме идентификационной функции, могут иметь и символические.



Калининградская область — самый западный регион России: на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны Калининград назывался Кенигсберг (на немецком) и была частью провинции Восточная Пруссия.

