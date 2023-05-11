В России истерика из-за переименования Калининграда. В ОП отметили «тонкий троллинг» поляков

11 мая, 09:25
Поделиться:
Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в своем языке российских названий Калининграда и области «граничит с безумием».

Об этом пишет пропагандистское агентство РБК.

Кроме переименования, Пескова спросили об акции в Варшаве, где посла России не пропустили с цветами к советскому памятнику. По словам Пескова, Польша на протяжении истории «время от времени скатывается в безумие своей ненависти к россиянам».

Видео дня

«Это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше», — ответил спикер российского диктатора.

Читайте также:
Где снять кроны в бывшем Калининграде. Как шутка из Твиттера о вхождении этого города в состав Чехии породила юмористический шторм в стране

В то же время зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал снова угрожать Польше и предложил называть ее «частью РФ». Он вспомнил оккупации страны Российской империей и СССР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал переименование Варшавой Калининграда «тонким троллингом».

9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область — это перевод на польский язык исторического названия Кенигсберг. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Польша Дмитрий Медведев Калининград Дмитрий Песков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X