В России истерика из-за переименования Калининграда. В ОП отметили «тонкий троллинг» поляков 11 мая, 09:25 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Польши изменить употребление в своем языке российских названий Калининграда и области «граничит с безумием».

Об этом пишет пропагандистское агентство РБК.

Кроме переименования, Пескова спросили об акции в Варшаве, где посла России не пропустили с цветами к советскому памятнику. По словам Пескова, Польша на протяжении истории «время от времени скатывается в безумие своей ненависти к россиянам».

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«Это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше», — ответил спикер российского диктатора.

В то же время зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев начал снова угрожать Польше и предложил называть ее «частью РФ». Он вспомнил оккупации страны Российской империей и СССР.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал переименование Варшавой Калининграда «тонким троллингом».

9 мая в Польше официально рекомендовали отказаться от российского названия города Калининград и Калининградской области, а говорить Крулевец, Крулевецкая область — это перевод на польский язык исторического названия Кенигсберг. Нынешнее российское название города Варшава назвала «искусственным и навязанным».