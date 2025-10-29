Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем

Польские истребители перехватили российский самолет-разведчик над Балтийским морем , который летел в международном воздушном пространстве без согласованного плана полета и с выключенным транспондером.

Об этом 29 октября сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши, пишет Reuters.

Польская армия уточнила, что нарушений воздушного пространства Польши не было.

Представитель Оперативного командования польских Вооруженных сил Яцек Горышевский отметил, что Польша внимательно контролирует свое воздушное пространство, чтобы избежать любых нарушений.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

С 10 сентября 2025 года РФ регулярно нарушает воздушное пространство стран-членов НАТО. За это время российские дроны и самолеты, а также неизвестные БПЛА регулярно фиксировали над территорией Польши, Румынии, Эстонии, Дании, США, Франции, Германии, Норвегии.

23 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они заходят в их воздушное пространство.