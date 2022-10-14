Польша передала Украине 150 комплектов для доступа в интернет Starlink

14 октября, 01:27
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Комплект Starlink в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Комплект Starlink в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что в Харьковскую область доставили 150 комплектов Starlink, которые передала Польша.

«Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не отстроится поврежденная инфраструктура. Люди наконец смогут услышать голоса своих родных. Сейчас на Харьковщине мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие», — сообщили в министерстве.

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Еще часть комплектов Starlink передадут местным властям, чтобы они могли эффективнее работать над восстановлением области.

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C 24 февраля компания Илона Маска предоставила Украине тысячи устройств Starlink, которые помогают ВСУ управлять разведывательными дронами, получать ценную информацию в реальном времени о передвижениях российских войск и т. д.

Недавно украинские власти сообщали о сбоях системы Starlink на линии фронта, но уже 13 октября работу спутникового интернета восстановили.

https://www.youtube.com/watch?v=vNWFfESTCJU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Польша Интернет Харьковская область Война в Украине Starlink Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

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