Польша передала Украине 150 комплектов для доступа в интернет Starlink 14 октября, 01:27 Комплект Starlink в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что в Харьковскую область доставили 150 комплектов Starlink, которые передала Польша.



«Часть из них предназначена для мобильных операторов и интернет-провайдеров. Это позволит быстро восстановить связь, пока не отстроится поврежденная инфраструктура. Люди наконец смогут услышать голоса своих родных. Сейчас на Харьковщине мобильные операторы восстановили уже 27 мобильных базовых станций и продолжают восстанавливать другие», — сообщили в министерстве.

Видео дня

Еще часть комплектов Starlink передадут местным властям, чтобы они могли эффективнее работать над восстановлением области.

C 24 февраля компания Илона Маска предоставила Украине тысячи устройств Starlink, которые помогают ВСУ управлять разведывательными дронами, получать ценную информацию в реальном времени о передвижениях российских войск и т. д.

Недавно украинские власти сообщали о сбоях системы Starlink на линии фронта, но уже 13 октября работу спутникового интернета восстановили.