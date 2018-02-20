Польша отложила вступление в силу резонансного закона, возмутившего Украину

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Cпикер Сената Польши Станислав Карчевский

Cпикер Сената Польши Станислав Карчевский

Польский закон об Институте национальной памяти, который вызвал резкую критику Украины, не будет действовать до  решения по нему Конституционного суда.

Об этом заявил спикер Сената Польши Станислав Карчевский в интервью TVN24. Ранее ожидалось, что закон вступит в силу 1 марта.

"Нужно быть безответственным человеком, чтобы сделать что-то, что еще больше усугубит эмоции. Потому что в настоящий момент вокруг закона преобладает негатив…Будем терпеливо ждать решения Конституционного трибунала, которое откроет путь к лучшему обсуждению", - сказал Карчевский.

1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени". 6 февраля закон подписал президент Польши Анджей Дуда.

Этот закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

Президент Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал формулировки в обновленном законе  об "украинских националистах" и "восточная Малопольша".

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