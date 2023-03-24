Польша обратилась в Конгресс США о выплате репараций Германией за Вторую мировую 24 марта, 18:20 Флаг Польши (Фото:kaboompics / pixabay)

Польша так и не получила компенсацию и репарацию от Германии за военные потери во время Второй мировой войны. Немецкое государство дискриминировало жертв из Польши и представители США должны об этом знать.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик, сообщает Polskie Radio 24.

По его словам, во время своего визита в США, когда он общался с политиками Демократической и Республиканской партий, он понял, что знание американских элит о последствиях Второй мировой войны должно быть расширено.

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«Конечно, есть сведения о Второй мировой войне, о серьезных военных потерях Польши, но нет сведений о том, что этот вопрос еще не решен. Польша до сих пор не получила военных репараций, что польские граждане не имеют законного способа предъявлять претензии. Более того, у нас полная асимметрия выплат помощи пострадавшим», — заявил замглавы МИД.

Муларчик пояснил, что вопрос военных потерь и репараций должен продвигаться на международной арене, об этом должны знать политики, лица, принимающие решения, представители правительств, министры иностранных дел, а также средства массовой информации, поскольку это элемент определенного давления на немецкое государство с целью урегулирования этого вопроса.

«Я направил всем конгрессменам США письма с информацией о военных потерях Польши. Включение Конгресса США в этот вопрос чрезвычайно важно с точки зрения продвижения темы, понимания темы репараций. Это связано с большим внешним влиянием американского парламента», — добавил Муларчик.

20 декабря уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявлял, что Польша обратилась в Совет Европы с просьбой помочь получить от Германии военные репарации.

В ноябре 2022 года Польша направила в 50 стран Европейского союза, НАТО и Совета Европы ноты с разъяснением причин и оснований требования от Германии компенсаций за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

14 сентября Сейм Польши принял резолюцию, в которой призвал Германию взять на себя ответственность за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, и выплатить возмещение. Речь идет о сумме более 6,2 трлн злотых (свыше $1,5 трлн).