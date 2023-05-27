Через семь лет Польша обгонит Британию. В чем секрет польского экономического чуда и на что Варшава тратит растущий бюджет 27 мая, 09:40 NV Премиум Уровень жизни в крупных городах Польши уже сейчас сопоставим с уровнем европейских столиц (Фото:Alamy via Reuters)

Как экономический взлет Польши продвигает ее в лидеры Европы по обороноспособности и уровню жизни, анализирует британское издание The Telegraph.

Посткоммунистическая Польша достигла немалых успехов в развитии экономики — в частности, стала центром для таких перспективных отраслей как производство аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, технологическая индустрия и электроника. Уже к 2030 году это поможет ей обогнать Великобританию по ВВП на душу населения.

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Сейчас этот показатель по паритету покупательной способности в Польше составляет $35,6 тыс. по сравнению с $44,2 тыс. в Великобритании. Тогда как во Франции и Германии достигает $43,1 тыс. и $50,2 тыс. соответственно. При текущей траектории Польша уже через семь лет опередит Великобританию, подсчитывают обозреватели The Telegraph.

«Варшава использует эту экономическую силу, чтобы превратить страну в грозную силу обороны от российского волка, который подстерегает за дверью», — подчеркивают они.

В этом году Польша уже увеличила расходы на оборону с 2,5% ВВП до 4%. Это вдвое больше той доли, которую тратят на оборону крупные члены НАТО — такие как Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания, которая планирует достичь уровня в 2,5% от ВВП к 2030 году. Это значит, что вскоре у Польши могут быть самые крупные и наилучшие сухопутные войска среди всех европейских членов НАТО, заключает издание.

Между тем, эффект от стремительного экономического роста уже сегодня ощущают жители крупных польских городов. Например, Варшава или Вроцлав могут похвастаться уровнем жизни, сопоставимым с берлинским, парижским и лондонским. И это объясняет, почему многие поляки, которые после присоединения Польши к ЕС в 2004 году переехали работать в Британию или Германию, теперь вернулись.