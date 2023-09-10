Были с рогатками и фонарями. Неизвестные в масках и белорусской форме напали на польских пограничников

10 сентября, 22:24
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Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Twitter)

Польские пограничники (Фото:Straż Graniczna/Twitter)

Государственная пограничная служба Польши сообщила, что на ее пограничников напали семь неизвестных лиц. Они были одеты в маски и форму Вооруженных сил Беларуси.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter, опубликованного в воскресенье, 10 сентября.

Пограничная служба отмечает, что данный инцидент произошел в субботу, 9 сентября примерно в 21:00. Группа неизвестных людей в масках и в форме ВС Беларуси напали на польских пограничников вблизи населенного пункта Дубичи-Церковне, который расположен недалеко от белорусского города Брест.

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Польская пограничная служба добавляет, что семь человек с территории Беларуси начали бросать камни в пограничников. Неизвестные были вооружены рогатками и фонарями, которыми ослепляли охранников границы.

В пограничном ведомстве Польши резюмировали, что из-за нападения неустановленных лиц на этот участок границы прибыли спецназовцы.

5 сентября белорусский пограничник нелегально попал на территорию Польши, когда пытался спилить забор. Однако когда его заметили польские пограничники, неизвестный сбежал.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Польша Граница Беларусь Пограничник Нападение

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