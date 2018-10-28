Польша намерена требовать от Германии репарации за убытки, причиненные в годы войны

Президент Польши Дуда в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что Германия должна выплатить репарации за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

Во время высказываний он ссылается на экспертные заключения бывшего польского президента Леха Качиньского, которые якобы свидетельствуют о том, что нанесенный Польши убыток "так и не был возмещен". В частности речь идет об убытках в Варшаве.

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Тема репараций для Польши давно считалась регулируемой, однако в 2017 году лидер польской правящей национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский начал новую дискуссию по этому вопросу. Он обвинил Германию в уклонении от ответственности за последствия Второй мировой войны.

Тогда правительство Германии ответило, что не видит правовых оснований для дополнительных претензий со стороны Польши, учитывая ее официальный отказ от немецких репараций в 1953 году. Нынешнее польское правительство уверяет, что решение было принято под давлением со стороны СССР.