28 октября 2018, воскресенье

Польша намерена требовать от Германии репарации за убытки, причиненные в годы войны

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Правительство Германии не видит правовых оснований для претензий со стороны Польши
Фото: pixabay

Правительство Германии не видит правовых оснований для претензий со стороны Польши

Президент Польши Дуда в интервью немецкой газете Bild am Sonntag заявил, что Германия должна выплатить репарации за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

Во время высказываний он ссылается на экспертные заключения бывшего польского президента Леха Качиньского, которые якобы свидетельствуют о том, что нанесенный Польши убыток "так и не был возмещен". В частности речь идет об убытках в Варшаве.

Смотрите также

Тема репараций для Польши давно считалась регулируемой, однако в 2017 году лидер польской правящей национал-консервативной партии Право и справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский начал новую дискуссию по этому вопросу. Он обвинил Германию в уклонении от ответственности за последствия Второй мировой войны.

Тогда правительство Германии ответило, что не видит правовых оснований для дополнительных претензий со стороны Польши, учитывая ее официальный отказ от немецких репараций в 1953 году. Нынешнее польское правительство уверяет, что решение было принято под давлением со стороны СССР.

 

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА: НВ публикует список 100 самых богатых украинцев

ПУТЕШЕСТВИЯ: телеведуший Дмитрий Комаров называет лучшие страны

АРХИВ: США отправляли на Вьетнамскую войну призывников с низким IQ

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове