В Польше задержали антиукраинского стримера, который срывал украинские флаги
В Польше задержали антиукраинского стримера Петра Н. (Фото: John (Nazar) Malkovicz)
Польского активиста и стримера Петра Н., также известного как Назар, задержали правоохранители. Его обвиняют, в частности, в разжигание ненависти по национальному и религиозному признаку.
Об этом сообщает RMF24 и Onet.
В пятницу, 31 октября, 44-летнего мужчину остановила полиция. В его организме обнаружили наркотическое вещество тетрагидроканнабинол (ТГК), содержащееся в каннабисе.
Позже ему выдвинули несколько обвинений: в угрозах, в пропаганде насилия, в призывах к ненависти по национальному и религиозному признаку, а также в пропаганде символов, поддерживающих российскую агрессию против Украины, и незаконном разглашении персональных данных.
3 ноября ему должны избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Польские СМИ не исключают, что Петра Н. дополнительно могут обвинить в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
Ранее мужчина заклеил табличку с названием Площадь Свободной Украины, которую в знак солидарности с Украиной установили через несколько месяцев после начала российского полномасштабного вторжения. Вместо этого он оставил наклейку с надписью Герои Гдыни.
На своей Facebook-странице поляк регулярно публиковал видео, на которых он убирает с улиц любую украинскую символику. На некоторых из них также было изображено надругательство над украинским флагом.