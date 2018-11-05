Польша может запретить въезд для иностранцев без прививок от кори: очередной случай зафиксирован у украинца

Министерство здравоохранения Польши разрабатывает проект о запрете въезда в Польшу граждан других государств, у которых нет прививок от кори.
Об этом сообщил глава ведомства Лукаш Шумовский, передает Польское радио.
По его словам, в Польше нет местной кори, а все случаи заболевания были занесены из-за границы. Последнее подозрение на заболевание корью зафиксировано у ученика лицея в Володаве Люблинского уезда. Подросток является гражданином Украины, вероятно, ему не делали прививки против кори.
"Все случаи кори - занесенные заболевания. У нас в Польше нет местной кори и, я надеюсь, в следующем году Всемирная организация здравоохранения признает нас страной без местной кори", - пояснил Шумовский.
В 2017 году в Польше выявлено 59 случаев заболевания корью, а в этом году до конца октября - 144.
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В Украине с начала 2018 года корью заболели более 35 тыс. человек, из которых почти 23 тыс. не были вакцинированы. С начала года от осложнений кори умерло 15 человек: 11 детей и четверо взрослых.
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