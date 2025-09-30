Навроцкий внес в Сейм законопроект об уголовной ответственности за «пропаганду идеологии бандеризма»

Кароль Навроцкий внес в Сейм законопроект о наказании за отрицание Волынской трагедии (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Президент Польши Кароль Навроцкий передал в Сейм законопроект об уголовной ответственности за «пропаганду идеологии бандеризма» и отрицание Волынской трагедии .

Как говорится в канцелярии президента Польши, законопроектом предлагается внесение изменений в законы об Институте национальной памяти — Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, а также в Уголовный кодекс.

В канцелярии отметили, что целью изменений является якобы противодействие распространению на территории Польши «ложных утверждений о преступлениях», «совершенных» членами Организации Украинских Националистов (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА).

Там добавили, что это также касается «других украинских формирований», которые, как утверждают польские власти, «сотрудничали с третьим немецким рейхом». Речь идет о возражении «преступлений геноцида, совершенных против поляков на Волыни».

Это решение было включено в предыдущий президентский законопроект о внесении изменений в закон о помощи гражданам Украины.

RFM24 сообщает, что изменения в Уголовный кодекс включают дополнение статьи, которая предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за пропаганду тоталитаризма и подстрекательство к ненависти.

4 июня польский Сейм сообщил об установлении в стране Национального дня памяти поляков — жертв «геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Республики Польша». В сообщении отмечалось, что «украинские националистические формирования» в 1939—1946 годах якобы «убили более сотни тысяч поляков» и уничтожили их имущество.

25 августа президент Польши Кароль Навроцкий объявил об инициативе по внесению изменений в Уголовный кодекс, в рамках которой «бандеровские символы» будут приравнены к нацистской и коммунистической символике.

Он отметил, что законопроект содержит принцип «стоп бандеризма», и хотя Навроцкий не сказал, что именно есть те «бандеровские символы», но очевидно речь идет о символике ОУН-УПА.