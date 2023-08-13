Польша купит 1000 танков у Южной Кореи 13 августа, 16:34 Польша планирует купить 1000 танков у Южной Кореи (Фото:Korea Defense Blog)

Польские вооруженные силы планируют закупить тысячу танков K2 у Южной Кореи.

Об этом сообщил министр нацобороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что его ведомство уделяет большое внимание вооружению бронетанковых частей танками.

«Основными направлениями их приобретения являются США и Республика Корея. Всего мы купим 1 тыс. танков K2», — сказал Блащак, которого цитирует PAP.

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По его словам, Польша заключила контракт на поставку 180 машин, которые поступят до 2025 года. Первые из них уже стоят на вооружении польской армии.

«Следующий шаг — приобретение 820 танков K2PL, то есть полонизированной версии этого танка», — добавил он.

Для этого был создан совместный польско-южнокорейский вооруженный консорциум.

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Польские власти ожидают, что первые K2PL поступят в армию в 2026 году.

«Эти танки вместе с американскими Abrams станут костяком наших бронетанковых войск на ближайшие годы и десятилетия. Это эпохальное усиление нашего оборонного потенциала. Мы строим самую сильную сухопутную армию в Европе», — заявил глава Минобороны Польши.

В декабре прошлого года в Польшу доставили первую партию южнокорейских танков K2 Black Panther и самоходных гаубиц K9 Thunder. Договор о закупке заключили в конце лета 2022 года.



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