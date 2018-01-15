Польша хочет назвать новые корабли в честь бывших польских городов - Львова и Тернополя

Польское морское пароходство намерено назвать новые корабли, произведенные в Китае, в честь городов "на бывших польских восточных территориях".

Как сообщает Radio Szczecin, первый корабль будет носить название Lwów (Львов), другие получат названия Tarnopol (Тернополь) и Wilno (Вильнюс).

"Мы меняем названия кораблей, которые уже готовы на китайских верфях... Мы хотим, чтобы их назвали в честь бывших польских городов на восточных приграничных землях", - заявил представитель госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий.

По его словам, названия новых польских кораблей не спровоцируют скандал или споры на политическом уровне.

Издание отмечает, что называть корабли в честь иностранных городов - не новая практика. В немецком флоте есть ледокол Stettin, названный в честь польского города Щецин. Этот город с 1720 года до XX века находился в составе Пруссии.

Напомним, что в 2017 году Польша рассматривала возможность размещения на страницах новых паспортов изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. Это вызвало критику со стороны Украины.

В конце концов, Варшава решила не размещать на страницах нового паспорта изображение львовского Мемориала орлят.