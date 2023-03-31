Заменит ли Польша Россию. Интервью NV с Мартыненко о перспективах украинско-польских отношений и будущем межгосударственном договоре 31 марта, 18:10 Эксклюзив NV Владимир Зеленский во время визита в Польшу, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Польша не является тоталитарным государством с собственным Путиным, чтобы можно было бояться превращения Варшавы в «старшего брата» Украины, к тому же она ограничена в рамках ЕС и евроинституций, об этом в интервью Radio NV Александр Мартыненко, генеральный директор агентства Интерфакс-Украина.

— Я начну с последнего — это визит Владимира Зеленского в Польшу. Насколько я сидела и считала, это был его третий такой вояж по миру [с начала вторжения], если можно так сказать. <...> Вчера он сказал в своем обращении, что визит был успешным. Польша подготовила обширный пакет поддержки, помощи. С политической точки зрения, какое значение имел этот визит?

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— Знаете, я не могу сказать, что там произошло что-то новое, кроме одного момента, о котором я сейчас скажу. По большому счету, это демонстрация поддержки — яркая демонстрация, с выступлениями перед людьми. Это так наглядно увидеть, как Польша поддерживает Украину не только в цифрах поставленных самолетов, но и в целом — в экономической, политической, других сферах. Единственное, что было из нового, о чем, мне кажется, не говорили — это <...> что Украина и Польша готовят новый договор.