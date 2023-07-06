Польша и Великобритания выступили за упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО 6 июля, 03:58 Флаг НАТО (Фото:bricsnewsnow/Twitter)

Руководители МИД Польши и Великобритании поддержали ускоренное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает Голос Америки.

В частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что к Украине должен быть применен такой же подход, как и к Швеции и Финляндии.

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«И я думаю, что мы должны подумать над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместным для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев», — заявил Клеверли.

Его позицию также поддержал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к тем, которые являются стандартными в альянсе», — заявил министр.

Вступление Украины в НАТО — что известно

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.