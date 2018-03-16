Польша готовит льготы для фирм, которые нанимают украинцев

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Польша нацелилась на украинских рабочих
pixabay / typicalpoland.com

Польша нацелилась на украинских рабочих

Правительство Польши готовит изменения в законодательство, которые облегчают получение разрешений на работу для украинцев.

Об этом рассказал министр инвестиций и развития Ежи Квецинський на форуме Европа-Украина, который проходил в Польше.

Новая миграционная программа должна облегчить жизнь, среди прочих, украинцам, работающих в этой стране, передает Радио Польша.

В то же время польским фирмам будет проще трудоустраивать трудовых мигрантов. Также Варшава хочет изменить законодательство для содействия украинцам в открытии собственных фирм.

Правительство в Варшаве хочет внимательно изучить, в каких областях и отраслях требуются работники из-за рубежа. В документе будет также указано, какие компетенции и профессии необходимы сейчас стране.

Будет создана также информационная система о работе, образовании, здравоохранении и жилье. Польская власть хочет урегулировать миграцию в целом.

Министр добавил, что новая миграционная программа будет готова уже к лету.

Работа над этим планом продолжается уже несколько месяцев. Официальные ведомства пока общаются с бизнесом, чтобы понять его потребности.

В то же время спикер Сейма Польши Марек Кухцинский рассказал, что сейчас в Польше работает до 2 миллионов украинцев.

"По разным оценкам, в Польше работают 1,3-1,5 млн украинцев. Уверен, что эта цифра уже больше - до 2 млн. Только виз в прошлом году было выдано 3 млн", - заявлял он.

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