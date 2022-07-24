«Россия не будет бить по сильным». Польша хочет создать сильнейшие сухопутные войска среди стран НАТО в Европе 24 июля, 22:22 Министр обороны Польши Мариуш Блащак (Фото:Mariusz Błaszczak/Facebook)

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна намерена создать сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран НАТО.

Об этом он сообщил в интервью еженедельнику Sieci, фрагмент которого опубликован на портале wpolityce.pl.

«Польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование отпугивало потенциального агрессора. Кремлевские правители сильных не атакуют — они нападают, когда видят слабость. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе, в конце концов, не будет. У нас будут сильнейшие сухопутные войска среди европейских стран НАТО», — сказал Блащак.

Видео дня

По его словам, уже в этом году Польша получит первые зенитные установки Patriot, которые она заказала в 2018 году.



«Также будет батарея, идентичная британской системе ближнего действия Sky Sabre [британский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны]. У нас есть и свои переносные зенитные ракетные комплексы Перун, которые зарекомендовали себя в Украине», — добавил он.

18 июля Польша получила от США первые 28 танков Abrams.

В апреле Польша подписала соглашение с США о покупке 250 танков Abrams с целью укрепления своих вооруженных сил для сдерживания потенциальной российской агрессии на своей восточной границе.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.