Польша собирается депортировать бывшего сотрудника ФСБ, попросившего убежища — СМИ 31 мая, 22:45 Эмран Наврузбеков (Фото:via Агентство)

Польша собирается депортировать бывшего сотрудника ФСБ Эмрана Наврузбекова, попросившего убежища в стране. Его включили в список лиц, угрожающих безопасности Польши, сообщает Агентство.

Утром 17 мая Наврузбеков был задержан во время проверки документов в лагере для беженцев в Куявско-Поморском воеводстве на севере страны. Полицейские поместили его под арест из-за возможного нарушения правил поведения в лагере для беженцев. Сообщается, что он не подчинялся требованиям полицейских и вел себя агрессивно. Сам он это отрицает.

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После задержания суд запретил бывшему сотруднику ФСБ на 109 лет въезжать в Шенгенскую зону. После задержания мужчину поместили в центр для иностранцев в Перемышле, там он ожидает депортацию. Запрет на въезд он обжаловал. В обжаловании решения речь идет о запрете на 10 лет, вынесенном сотрудниками пограничных служб.

Наврузбеков, по его словам, являлся сотрудником контрразведывательного подразделения управления ФСБ в Дагестане. Он пешком пересек белорусскую границу с Польшей в 2017 году, утверждая, что несет с собой секретные документы. Он сразу же попросил убежища, в котором ему отказали.