Польша вслед за Британией заявила о готовности обучать украинских военных

13 июля, 06:06
Мариуш Блащак в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мариуш Блащак в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о готовности пригласить украинских военных для обучения.

Об этом сообщает Польское радио.

Во время визита в Киев министр подчеркнул, что «мир в Украине также является интересом Польши».

«Мы также говорили о возможности обучения украинских военных в Польше. Саперов можно готовить, мы все прекрасно знаем, что россияне оставили мины на оккупированной украинской территории, поэтому их нужно убрать. Мы готовы учить украинских военных, чтобы они могли очистить эти территории», — заявил министр.

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Ранее также Великобритания долгое время поддерживала ВСУ в рамках учебно-тренировочной операции ORBITAL: в течение 2015 — 2022 годов подготовили 22 тысяч украинцев.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут учиться до 10 тысяч солдат.

https://www.youtube.com/watch?v=D7RAyireYHg
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Польша Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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