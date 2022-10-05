На фоне угроз России. Польша договаривается с США о совместном использовании ядерного оружия 5 октября, 13:06 Анджей Дуда (Фото:Andrzej Duda/Facebook)

Польша ведет переговоры с США по участию в программе совместного использования ядерного вооружения для противодействия угрозам со стороны России.



Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда, пишет Gazeta Polska.



«Первая проблема заключается в том, что мы не имеем ядерного оружия. Нет никаких признаков того, что мы, Польша, получим его в наши руки в ближайшем будущем. Всегда есть потенциальная возможность принять участие в программе совместного использования ядерного вооружения. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открыта», — сказал Дуда.



Видео дня

Программа совместного использования ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, которые не имеют такого оружия, участвовать в планировании его использования.

Эта программа не расширяет группу стран, которые имеют ядерное оружие (таких стран в НАТО сейчас три: США, Великобритания и Франция, - ред.). Только США предоставляли свое оружие другим государствам в рамках программы.

В рамках программы страны-участницы проводят консультации и принимают совместные решения по политике в отношении ядерного оружия, содержат техническое оборудование (в частности самолеты, способные нести ядерное оружие), необходимое для использования ядерного оружия, и хранят ядерное оружие на своей территории.



21 сентября российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».



3 октября телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия.



3 октября глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что очень серьезно относится к угрозам российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие.



В СНБО назвали распространение в западных СМИ новостей о подготовке России к нанесению по Украине ядерного удара очередной стадией информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля.