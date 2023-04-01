Что изменится для украинских беженцев в Польше в апреле
Британский принц Уильям фотографируется с украинскими беженками в Польше, 23 марта (Фото:Chris Jackson/Pool via REUTERS)
Украинских беженцев в Польше из-за январских поправок в польское законодательство с 1 апреля ждет ряд изменений.
В частности, с 1 апреля для украинских беженцев со статусом PESEL UKR становится доступным Karta pobytu – разрешение на временное проживание в Польше.
Из-за отмены действия статьи 38 Закона от 12 марта 2022 года О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины отменена возможность подачи украинскими беженцами заявления на получение вида на временное проживание через 9 месяцев после въезда в Польшу по упрощенной процедуре.
Из-за этого заявления на получение вида на жительство, которые были поданы раньше, теряют юридическую силу.
Речь идет о заявлениях, поданных гражданами Украины в период с 24 ноября 2022 года после 9 месяцев пребывания в Польше и до даты вступления в силу январских изменений в спецзакон.
С 1 апреля граждане Украины, пользующиеся временной защитой в Польше (владельцы PESEL UKR) официально смогут подавать ходатайство на временное проживание в Польше, если осуществляют в этой стране активную трудовую или экономическую деятельность, то есть
- официально заняты;
- осуществляют трудовую деятельность по профессии, требующей высокой квалификации (Blue Card - Голубая карта);
- осуществляют свою предпринимательскую деятельность.
Заявления на получение вида на жительство нужно будет подавать воеводе по месту жительства украинского беженца в Польше.
Если во время получения PESEL UKR украинские мигранты сдали отпечатки пальцев, то с 1 апреля 2023 года им не нужно будет лично приезжать в воеводское управление.
В противном случае нужно будет приехать, чтобы их сдать. Однако эта процедура будет проводиться уже после выдачи решения о предоставлении разрешения на проживание на определённый срок. Наиболее вероятно, что отпечатки пальцев у украинских мигрантов будут сниматься во время личного получения вида на жительство.