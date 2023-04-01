Что изменится для украинских беженцев в Польше в апреле 1 апреля, 11:56 Британский принц Уильям фотографируется с украинскими беженками в Польше, 23 марта (Фото:Chris Jackson/Pool via REUTERS)

Украинских беженцев в Польше из-за январских поправок в польское законодательство с 1 апреля ждет ряд изменений.

В частности, с 1 апреля для украинских беженцев со статусом PESEL UKR становится доступным Karta pobytu – разрешение на временное проживание в Польше.

Из-за отмены действия статьи 38 Закона от 12 марта 2022 года О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины отменена возможность подачи украинскими беженцами заявления на получение вида на временное проживание через 9 месяцев после въезда в Польшу по упрощенной процедуре.

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Из-за этого заявления на получение вида на жительство, которые были поданы раньше, теряют юридическую силу.

Речь идет о заявлениях, поданных гражданами Украины в период с 24 ноября 2022 года после 9 месяцев пребывания в Польше и до даты вступления в силу январских изменений в спецзакон.

С 1 апреля граждане Украины, пользующиеся временной защитой в Польше (владельцы PESEL UKR) официально смогут подавать ходатайство на временное проживание в Польше, если осуществляют в этой стране активную трудовую или экономическую деятельность, то есть

официально заняты;

осуществляют трудовую деятельность по профессии, требующей высокой квалификации ( Blue Card - Голубая карта);

Blue Card - Голубая карта); осуществляют свою предпринимательскую деятельность.

Заявления на получение вида на жительство нужно будет подавать воеводе по месту жительства украинского беженца в Польше.

Если во время получения PESEL UKR украинские мигранты сдали отпечатки пальцев, то с 1 апреля 2023 года им не нужно будет лично приезжать в воеводское управление.

В противном случае нужно будет приехать, чтобы их сдать. Однако эта процедура будет проводиться уже после выдачи решения о предоставлении разрешения на проживание на определённый срок. Наиболее вероятно, что отпечатки пальцев у украинских мигрантов будут сниматься во время личного получения вида на жительство.