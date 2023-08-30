Польская компания будет производить комплектующие для истребителей F-16 — директор 30 августа, 12:06 F-16 (Фото:Том Эвенсен/www.flickr.com)

Польша будет производить от 70−80% корпуса истребителей F-16. Об этом заявил директор завода PZL Mielec Януш Закрецкий, сообщает PAP.

Он отметил, что его компания намерена реализовать этот план до конца следующего года.

По словам Закрецкого, производство комплектующих к новой модификации F-16 Block 70/72 осуществляется в комплексно модернизированном цехе общей площадью 14 тыс. кв. м. Ранее в нем производились военные реактивные самолеты.

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«Lockheed Martin — замечательный собственник. Наше сотрудничество очень хорошее, мы получаем полную поддержку на каждом этапе подготовки к производству и самого процесса. Сейчас с нами в Мелеце (город в Польше, — ред.) работает около десятка инженеров из Lockheed Martin», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Польша не будет передавать Украине истребители F-16, но готова присоединиться к обучению украинских пилотов.

Истребители F-16 для Украины — что известно

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце августа.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали подарить Украине 61 самолет — 42 и 19 соответственно.

Инфографика: NV

Первые шесть самолетов Копенгаген может передать до нового года. По словам президента Владимира Зеленского, все истребители Дания будет поставлять «разными этапами» и «небыстро».

24 августа намерения отдать F-16 подтвердила Норвегия. Первые машины, как ожидается, поступят в Украину до конца года.

Командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что пилоты обучаются на F-16 в Великобритании и Швеции.

США тоже готовы обучать украинских пилотов полетам на F-16, если европейские страны не будут успевать с этим процессом.