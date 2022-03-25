Половина одного из полков 7 ДШБ РФ отказалась участвовать в войне против Украины — Арестович

25 марта, 15:06
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Алексей Арестович (Фото:Офис президента Украины)

Алексей Арестович (Фото:Офис президента Украины)

Около 50% одного из полков 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ написали рапорты об отказе от участия в боевых действиях во время войны России против Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Многие военнослужащие просто отказываются ехать в командировку в Украину. Причин этому несколько — и огромные потери, которые они здесь несут, слухи или точные сведения о которых достигли территории России», — сообщил он.

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Отмечается, что военнослужащие российской 7-й ДШБ отказались участвовать в войне России против Украины, несмотря на устрашение личного состава лишением свободы до двух лет за отказ участвовать в боевых действиях.

Также известно об отказе личного состава Росгвардии и полиции РФ ехать в Украину, заявил Арестович.

«Сейчас в Ростове-на-Дону 12 таких лиц, нашедших в себе мужество отказаться ехать убивать украинский народ, подвергаются преследованию со стороны российских властей», — добавил советник главы ОПУ.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Российские военные Алексей Арестович Война России против Украины

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