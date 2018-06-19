Половина мигрантов с судна Aquarius хотят просить убежища во Франции

Половина мигрантов с судна Aquarius будут просить об убежище во Франции

Почти половина из 629 мигрантов из судна Aquarius, которых спасли в Средиземном море более недели назад, намерены просить об убежище во Франции.

Об этом заявили в правительстве Испании, которая приняла судно с мигрантами, после того, как его отказались принять в Италии и на Мальте, сообщает DW.

Франция заявила, что будет сотрудничать с испанскими органами для обработки документов мигрантов.

В Валенсии уточнили, что среди мигрантов 450 мужчин, 80 женщин, из которых по меньшей мере семь беременные, 89 подростков и 11 детей в возрасте до 13 лет.

Команда французского ведомства по делам беженцев (Ofpra) готовится отправиться в Валенсию, куда Aquarius и еще два корабля, которые помогали доставить мигрантов в Испанию, прибыли накануне.

Несколько дней назад Париж заявил о готовности принять часть мигрантов из судна Aquarius, которые стремились добраться именно до Франции. Испанское правительство поблагодарило французского президента Эммануэля Макрона и назвало жест Парижа примером для сотрудничества европейских стран.

Спасательное судно Aquarius находилось в плавании около недели.

Новаые итальянские власти отказались принимать судно с 629 беженцами. Аналогично поступила Мальта, порт открыла Испания.

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По данным ООН, за первые пять месяцев 2018 году до Европы по Средиземному морю прибыли всего 35 500 мигрантов, из которых треть - в Испанию.