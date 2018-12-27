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Поломка самолета Меркель: в Lufthansa отрицают свою причастность к инциденту

Вчера, 23:22
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Ангела Меркель

В авиакомпании Lufthansa заявили, что не причастны к инциденту с правительственным лайнером Airbus А340 Konrad Adenauer, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает телеканал ARD

В Lufthansa заявили, что в компании всегда придерживаются всех авиационных правил.

Причастность авиакомпании к инциденту не подтвердили и в министерстве обороны Германии.

Ранее, в аэропорту Кельна совершил экстренную посадку правительственный самолет, на борту которого находилась канцлер Германии Ангела Меркель. Правительственный Airbus, летевший в Буэнос-Айрес, развернулся над Нидерландами примерно через час после вылета. Причиной стала техническая неисправность самолета.

Меркель летела на саммит Большой двадцатки (G20) в Аргентину.

Теги:   Самолеты Ангела Меркель Германия

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