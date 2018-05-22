Полный порядок. Обнародован рейтинг самых чистых городов Европы

Вена - европейский город, в котором больше всего жителей довольны его чистотой

Среди всех столиц Европейского союза больше всего довольны чистотой своих городов жители Люксембурга и Вены, свидетельствуют данные Евростата. О любви к своему городу и к его чистоте - в сюжете Радио НВ.

Лидер рейтинга - латвийский город

В Люксембурге чистотой города довольны 95% жителей, а в австрийской столице Вене - 90%. Исследование провели среди горожан 109 европейских столиц. Но не везде жители городов довольны чистотой.

Больше всего удовлетворенных порядком городов жители Любляны, Риги и Хельсинки. Там этот показатель составляет от 80 до 90%. Чуть меньше довольны чистотой своих городов жители Копенгагена, Стокгольма, Лондона, Варшавы и Амстердама - примерно 70% жителей считают эти столицы чистыми. В Брюсселе, Париже и столице Мальты Валлетте примерно половина жителей довольны чистотой своих городов.

Менее половины жителей устраивает чистота их города в Бухаресте, Софии, Братиславе, Мадриде, Будапеште, Афинах и Берлине. Во главе рейтинга оказался город Вентспилс в Латвии - практически все его жители ответили, что они довольны порядком. За Вентспилсом идет еще один латвийский город Валмиера, далее - испанский город Овьедо, а уже потом - лидер рейтинга Люксембург. Аутсайдер рейтинга - Рим - только 9% жителей довольны его чистотой.

Итальянская мафия против чистоты

Высокий уровень развития общества накладывает отпечаток и на бытовую культуру. Именно поэтому в таких городах, как Люксембург и Вена, больше довольны чистотой среди европейских столиц. Об этом рассказал директор аналитико-исследовательского центра Институт города Александр Сергиенко. Он также объяснил, почему в таких городах, как Лондон и Париж, - средний уровень чистоты, а в небольших городах Прибалтики - высокий.

«Вена - это очень традиционный консервативный город, жители заботятся об этом городе. В Лондоне, Париже, Вавилоне много приезжих, многие мигранты, которые не включены в городскую культуру. О Прибалтике - это просто элементы городской культуры. Ничего удивительного, что в маленьких городах сложилась такая культурная традиция", - отметил Сергиенко.

Сергиенко также рассказал о столице Италии Риме, который скорее можно было бы занести в антирейтинг по чистоте. По его словам, вывозом мусора в этом городе занимается мафия.

Мафиози время от времени давят на власть, чтобы увеличить стоимость этой услуги. Поэтому устраивают так называемые "мусорные завалы".

Отдельная строка в квитанции - за содержание придомовых территорий

А вот в Украине часто пытаются воплотить опыт западных стран, несмотря на местные особенности, считает Сергиенко. Появилась инициатива изменения системы сбора бытовых отходов в населенных пунктах. Предлагается ввести подземный и вакуумный способы сбора мусора. Для этого министерство регионального развития обновило государственные строительные нормы, которые опубликуют в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

А уже в июле украинцы получат квитанции за содержание придомовых территорий с отдельной строкой - вывоз мусора, отметил председатель правления частного акционерного общества Киевспецтранс Андрей Грущинский. Ведь с 10 июня вступил в силу новый закон о жилищно-коммунальных услугах.

"Сейчас горожане платят за услугу обращения с твердыми бытовыми отходами, а именно вывоз и захоронение. Это входит в квитанцию ​​за содержание придомовых территорий. После 10 июня они могут увидеть, сколько отдельно они платят за содержание своего дома, сколько отдельно - за вывоз твердых бытовых отходов. Это единственная разница. Сумма не изменится", - сказал глава Киевспецтранс.

По мнению Грущинского, важнейшая инициатива, которая должна быть воплощена, - это переработка мусора, ведь такой услуги в Украине до сих пор нет. Переработка мусора должна быть платной, считает Грущинский.

Подземный способ сбора отходов предусматривает, что они размещаются не на улицах, а в специальных контейнерах под землей. Эта система направлена ​​на раздельный сбор отходов. Вакуумный или пневматический способ касается жилых домов. Это более современный вариант мусоропроводов, подчеркнули в Министерстве регионального развития.